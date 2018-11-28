В Астану прибыли все участники переговоров по Сирии

Астана, 28 ноября. Сегодня в столице Казахстана начнется 11-й раунд переговоров в «астанинском формате».

Представители всех делегаций, заявивших об участии в переговорах по урегулированию ситуации в Сирии, прибыли в Астану в полном составе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбека Туматова.

«Все участники предстоящей 11-й международной встречи по Сирии прибыли в Астану, в том числе делегации стран-гарантов — России, Турции и Ирана. Делегацию ООН возглавил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура», — сообщил дипломат.

Российскую делегацию возглавил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Турцию представляет заместитель главы МИД Седат Онал. Иранскую делегацию возглавил старший помощник министра иностранных дел по политическим вопросам Хусейн Джабери Ансари.

Напомним, переговоры в Астане по вопросам конфликта в Сирии были инициированы президентом России Владимиром Путиным в 2016 году. Предложение Путина заключалось в том, чтобы создать дополнительную площадку по урегулированию конфликта, и встретило поддержку заинтересованных сторон.

В ходе очередной двухдневной встречи планируется обсудить сохранение режима прекращения огня в Идлибе, а также обмен пленными.