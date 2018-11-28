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Газовоз компании «Сахалин энерджи» протаранил причал

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Газовоз компании «Сахалин энерджи» протаранил причал

Южно-Сахалинск, 28 ноября. Танкер-газовоз компании «Сахалин энерджи» протаранил причал в сахалинском порту Пригородное.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошел накануне вечером в то время, когда судно Grand Elena должно было отгрузить сжиженный природный газ, однако по пока непонятным причинам врезалось в причал, получив при этом пробоину.

«Факт происшествия подтверждаем. Сейчас началось расследование причин происшествия», — сообщили журналистам в пресс-службе компании, правда, не приведя каких-либо подробностей.

К счастью, по предварительным данным, во время инцидента никто из людей не пострадал. А вот насколько поврежден танкер – предстоит выяснить специалистам во время осмотра судна.

Добавим, что танкер-газовоз Grand Elena был построен в Японии в 2007 году специально для поставок российского газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Автор: Константин Терехов
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