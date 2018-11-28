Назван лучший фильм года по версии кинокритиков США

Нью-Йорк, 28 ноября. По версии Национального совета кинокритиков США, лучшим фильмом уходящего года стала «Зеленая книга» Питера Фарелли.

Уже традиционно в завершении года Национальный совет кинокритиков США назвал лучшие творения Голливуда за прошедшие 12 месяцев.

Так, «Зеленая книга» Питера Фарелли, основанная на реальной истории, стала, по мнению кинокритиков, лучшим фильмом года — об этом сообщает портал Deadline Hollywood.

Лучшим режиссером критики назвали Брэдли Купера за его работу над картиной «Звезда родилась». Леди Гага за роль в этом же фильме удостоилась звания «лучшей актрисы», а лучшую мужскую роль исполнил Вигго Мортенсен, сыгравший роль простодушного телохранителя в «Зеленой книге».

Награды Национальной ассоциации кинокритиков будут вручены на церемонии NBR Awards, которая пройдет 9 января в Нью-Йорке.

Отметим, что мнение кинокритиков зачастую не совпадает с оценкой жюри кинопремии «Оскар». Нередко члены ассоциации не берут в расчет картины, претендующие на золотую статуэтку американской киноакадемии.