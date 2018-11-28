Немецкий журналист связал строительство «Северного потока — 2» с провокацией Киева в Азове

Берлин, 28 ноября. Журналист немецкого издания Frankfurter Allgemeine связал строительство газопровода «Северный поток — 2» с провокацией Украины в Азове.

Автор публикации - репортер из ФРГ Райнхард Везер считает, что правительству Германии надо во чтобы то ни стало остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

Это, по его мнению, должно снизить накал происходящего между Киевом и Москвой. А если быть дословным – «слишком громкие фейерверки» на Украине перестанут быть таковыми.

Правда – оговоримся! Германский журналист во всем обвиняет …Россию. Так и пишет, что вот уже на протяжении нескольких месяцев Российская Федерация якобы «накаляет ситуацию в Азовском море».

«У России вошло в привычку придираться к торговым кораблям, и она все более откровенно пытается осуществлять военный контроль над Азовским морем», — вещает на страницах издания автор статьи Райнхард Везер.

При этом факт того, что случившееся в воскресенье – есть не что иное, как диверсия Киева, а не Москвы, в расчет вовсе не берется. Ровно, как и признательные показания украинских моряков, которые честно заявили, что устроили диверсию.

Возвращаясь же к статье, позволим себе еще процитировать небольшой ее кусок.

«Россия экспортирует свой газ в Европу и до сих пор зависит от украинских транспортных путей. Если все именно так и останется, Кремль не сможет себе позволить устраивать слишком громкие фейерверки на Украине», — пишет Herr Reinhard Veser.

В общем, следуя логике германского репортера, все остается, как и прежде – чтобы не случилось негативного во взаимоотношениях России с Украиной, ЕС и Западом, во всем виновата Москва.

А если брать в расчет конкретно воскресный инцидент, то, что Россия действовала строго в рамках закона, признания украинских моряков, а также все, что последовало после этого в Киеве (в частности – введение военного положения, которое на руку Порошенко), это как-то осталось вне поля зрения издания Frankfurter Allgemeine.