Россия и Аргентина подпишут соглашения об энергетике и рыбном хозяйстве

Буэнос-Айрес, 28 ноября. В ходе визита президента РФ Владимира Путина планируется подписать соглашения о сотрудничестве в ядерной сфере и рыбном хозяйстве

Москва и Буэнос-Айрес обсуждают возможные варианты сотрудничества, в том числе — строительство российскими специалистами атомной электростанции в Аргентине.

Переговоры по этим вопросам планируется провести в ходе визита Владимира Путина в Аргентину, где 30 ноября начнется саммит лидеров стран «большой двадцатки». Об этом сообщает посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

«Один из тех документов, который будет подписан, это соглашение о стратегическом между Россией и Аргентиной в ядерной сфере. Будет подписано соглашение, над которым давно работали, о сотрудничестве в рыбном хозяйстве и аквакультуре, оно практически готово, чтобы его подписать», — заявил дипломат.

Как отметил Феоктистов, речь идет о возможном сооружении крупной АЭС российского дизайна, обслуживать которую в дальнейшем также будут специалисты из РФ.

Что касается договоренностей об использовании морских ресурсов, то речь идет о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла, обмена информацией и документацией по вопросам рыбного хозяйства. Страны также будут проводить рыбохозяйственные исследования и исследования в области аквакультуры, разработку и реализацию научно-технических программ.

Дипломат добавил, что на высшем уровне также будет подписан план политических консультаций между министерствами иностранных дел Аргентины и России на следующие три года.