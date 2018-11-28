Стало известно, на каких продуктах экономят россияне

Москва, 28 ноября. Специалисты выяснили, на каких продуктах питания предпочитают экономить жители России.

Исследование на тему провели эксперты независимого исследовательского агентства полного цикла MAGRAM Market Research. Результаты опроса публикует «Российская газета».

Почти две трети (61%) участников опроса заявили, что стали чаще покупать продукты в супермаркетах по акциям и скидкам. При этом чаще всего акциями и скидками пользуются люди старше 60 лет.

Большинство участников опроса признались, что стали покупать продукты питания более дешевых марок, а также в недорогих магазинах. При этом, чуть более трети опрошенных (36%) заявили, что стали покупать меньше продуктов.

Кроме того отказаться от определенных продуктов пришлось почти половине (47%) респондентов: 40% опрошенных отказались от рыбы, треть — от мяса, 15% — от овощей и фруктов.

Добавим, что опрос был проведен в ноябре этого года во всех федеральных округах России. В исследовании приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет.