Российские ученые создали уникальные установки для безопасности АЭС

Москва, 28 ноября. Группа ученых Национального исследовательского ядерного университета МИФИ разработала новый подход для контроля безопасности на атомных электростанциях.

Уникальная установка, разработанная российскими учеными, позволяет использовать новый подход для контроля за состоянием оболочек тепловыделяющих элементов (твэлов), препятствующих радиационных продуктов в теплоноситель. Надежный контроль за герметичностью твэлов является залогом безопасной работы каждой атомной электростанции.

Для исследования состояния твэлов ученые предложили новую методику ультразвуковой резонансной спектроскопии.

«Методика основана на возбуждении локальных окружных колебаний оболочек и регистрации их параметров. Сканирование позволяет выявить участки коррозионных повреждений на внешней и внутренней поверхности, определить вид коррозии и ее параметры», — сообщил руководитель проекта, профессор НИЯУ МИФИ Евгений Кудрявцев.

Специалисты НИЯУ МИФИ разрабатывают также установку, позволяющую выявить такие дефекты, как внутренние и наружные трещины твэлов, разрывы топливного сердечника, локальные участки плавления топлива и так далее.

Отметим, что именно нарушение технологий безопасности стало одной из причин аварии на Чернобыльской АЭС, последствия которой ощущаются до сих пор. Как сообщает «Газета.ру», два года назад над взорвавшимся реактором атомной электростанции в Чернобыле был установлен новый саркофаг, который, по прогнозам, может прослужить до 100 лет.