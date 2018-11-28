National Interest назвало оружие России в случае конфликта с Украиной

Вашингтон, 28 ноября. Американское издание The National Interest назвало оружие, которое может применить России в случае конфликта с Украиной.

Эксперты изданию считают, что если на востоке Европы станет крайне неспокойно, то Россия в гипотетическом военном противостоянии с Украиной может применить сразу пять типов вооружений.

Это – кибернетическое оружие, ракетные системы класса «земля-воздух», использование так называемых «вежливых людей», артиллерию, а также летательные беспилотные аппараты.

«Со временем некогда крепкая украинская оборонная промышленность может восстановить собственные основные возможности. На данный момент в Москве продолжают храниться самые важные карты», — резюмируют американские специалисты.

Напомним, что в воскресенье были задержаны три украинских военных корабля, которые нарушили границу России. По факту произошедшего инцидента возбуждено уголовное дело.

Напомним, что ранее The National Interest писало о том, что Российская Федерация достигла серьезных успехов в способности противостоять вражеским беспилотным летательным аппаратам.

Издание отмечает, что первый комплекс наземного базирования, главным назначением которого является выведение беспилотников противника из строя, был представлен чуть более года назад.

Авторы публикации акцентируют внимание на том, что уровень мастерства российских военных в применение средств радиоэлектронной борьбы ставит серьезную угрозу парку американских беспилотных летательных аппаратов.