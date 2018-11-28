«Все та же шарманка»: Пушков прокомментировал заявление Порошенко о «российской агрессии»

Москва, 28 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков сообщил, что президент Украины Петр Порошенко «старается выжать все из собственной провокации».

Президент Украины Петр Порошенко продолжает обвинять Россию в «агрессии». Очередное заявление Порошенко сделал в эфире американского телеканал CNN. По его словам, на российско-украинской границе сосредотачиваются крупные армейские подразделения РФ, что вызывает беспокойство в Киеве.

«Порошенко в очередной раз заявил — на сей раз в эфире СNN, что Россия якобы сосредотачивает огромные войска на границе с Украиной. Старается выжать все, что можно, из собственной провокации. Уж сколько раз он кричал о готовящемся вторжении России. И вот опять — все та же шарманка», — прокомментировал слова Порошенко в своем Twitter российский сенатор Алексей Пушков.

Напомним, провокация со стороны Украины произошла в минувшее воскресенье, 25 ноября. В этот день три украинских корабля, имея на борту не только вооружение, но и сотрудников спецслужб, незаконно вторглись в российские территориальные воды. Пограничники ФСБ РФ, после целого ряда предупреждений, были вынуждены задержать корабли и их команды. В Киеве незамедлительно обвинили Россию в военной агрессии, параллельно запрашивая помощь и поддержку у своих заокеанских партнеров.

Как сообщает «Газета.ру», количество запросов в Белый дом со стороны Украины после инцидента в Керченском проливе возросло кратно. Речь идет, в том числе, и о просьбах разместить на украинской территории американскую военную базу. Однако, Вашингтон пока не дает Киеву никаких обещаний.