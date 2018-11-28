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Пользователи Сети высмеяли новогоднее украшение Белого дома

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Пользователи Сети высмеяли новогоднее украшение Белого дома

Вашингтон, 28 ноября. Опубликованные Меланьей Трамп фотографии новогодних декораций Белого дома вызвали насмешки и недоумение в Сети.

Накануне первая леди США Меланья Трамп опубликовала в своем Twitter фотографии, на которых поделилась украшением Белого дома к празднованию Нового года. Декорации оказались настолько «своеобразными», что вызвали бурную реакцию пользователей Сети, а пост супруги Дональда Трампа собрал почти 10 тысяч комментариев.

«Белый дом засверкал к рождеству», — написала леди Трамп.

Как стало известно, в создании декораций приняла участие целая команда дизайнеров. Но результат не понравился широкой публике. Недоумение и насмешки интернет-пользователей вызвал, в первую очередь, странный красный цвет новогодних елок.

Так, @Anita_Wahine предполагает, что создатели новогоднего интерьера вдохновлялись цветочным оформлением мероприятий к годовщине смерти Иосифа Сталина.

Многие мемы, опубликованные в комментариях к записи первой леди сравнивают красные елки с сюжетами «ужастиков».

А @sgtjanedoe и вовсе публикует выдуманный диалог, в котором Меланья Трамп просит декоратора сделать елки красными «как кровь врагов».

 Как подчеркивает «Газета.ру», супруга президента США лично контролировала весь процесс, собственноручно выбирая каждую деталь праздничного убранства. 

Автор: Виталий Рыжков
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