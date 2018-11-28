Пользователи Сети высмеяли новогоднее украшение Белого дома
Вашингтон, 28 ноября. Опубликованные Меланьей Трамп фотографии новогодних декораций Белого дома вызвали насмешки и недоумение в Сети.
Накануне первая леди США Меланья Трамп опубликовала в своем Twitter фотографии, на которых поделилась украшением Белого дома к празднованию Нового года. Декорации оказались настолько «своеобразными», что вызвали бурную реакцию пользователей Сети, а пост супруги Дональда Трампа собрал почти 10 тысяч комментариев.
«Белый дом засверкал к рождеству», — написала леди Трамп.
Как стало известно, в создании декораций приняла участие целая команда дизайнеров. Но результат не понравился широкой публике. Недоумение и насмешки интернет-пользователей вызвал, в первую очередь, странный красный цвет новогодних елок.
Так, @Anita_Wahine предполагает, что создатели новогоднего интерьера вдохновлялись цветочным оформлением мероприятий к годовщине смерти Иосифа Сталина.
Inspired by the floral decorations for the— anita wahine (@Anita_Wahine) 27 ноября 2018 г.
64th anniversary of Joseph Stalin's death. pic.twitter.com/KcevjcLluP
Многие мемы, опубликованные в комментариях к записи первой леди сравнивают красные елки с сюжетами «ужастиков».
27 ноября 2018 г.
А @sgtjanedoe и вовсе публикует выдуманный диалог, в котором Меланья Трамп просит декоратора сделать елки красными «как кровь врагов».
Decorator: Okay, so we want to avoid looking like the entrance to the White Witch's Narnian castle like we did last year.— Approximately Jane (@sgtjanedoe) 26 ноября 2018 г.
Melania: What about red?
Decorator: Sure, red ornaments are cheerful!
Melania: No. The trees. Red.
Decorator: ....
Melania: Like the blood of my enemies. pic.twitter.com/hOuDYFT8Om
Как подчеркивает «Газета.ру», супруга президента США лично контролировала весь процесс, собственноручно выбирая каждую деталь праздничного убранства.