В посольстве РФ в США рассказали о приступах клаустрофобии в тюрьме у Бутиной

Вашингтон, 28 ноября. В посольстве РФ в США рассказали о приступах клаустрофобии в тюрьме у россиянки Марии Бутиной.

О том, как чувствует себя находящаяся более двух месяцев в одиночной камере девушка, российские дипломаты написали на странице посольства РФ в Вашингтоне в социальной сети Facebook.

«На днях россиянка была переведена на режим административной сегрегации. Изоляция в течение 22 часов в сутки уже спровоцировала ухудшение ее здоровья. У Марии участились приступы клаустрофобии», — говорится в сообщении дипведомства.

При этом дипломаты напомнили, что россиянка содержится в одиночной камере 67 суток, что является превышением минимальных стандартных правил ООН в отношении обращения с заключенными.

«Расцениваем действия американской стороны как попытку оказать давление и сломить волю нашей соотечественницы. Это не может не отразиться на ее подготовке к судебному заседанию 19 декабря», — резюмировали работники посольства РФ.

Напомним, что в США Марию Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при американском министерстве юстиции, а также непосредственно в работе иностранным агентом.

Добавим, что арестованная этим летом в США россиянка приступила к изучению итальянского языка и начала давать сокамерницам уроки йоги и алгебры. Об этом сообщил отец Марии Валерий.