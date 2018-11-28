На Украине может быть размещена американская военная база

Киев, 28 ноября. Киев и Вашингтон ведут переговоры по размещению на украинской территории военной базы США.

Власти Украины готовят очередную провокацию в отношении России, пытаясь уговорить Вашингтон на размещение на украинской территории американской военной базы — об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в правящих кругах Украины.

В Киеве подчеркивают, что подобный шаг станет гарантом безопасности страны перед «российской агрессией». После инцидента с незаконным вторжением в территориальные воды РФ кораблей украинских ВМС, количество обращений в Белый дом «выросло кратно», однако Вашингтон не спешит давать никаких обещаний.

«Польша ведет активные переговоры по размещению американской базы из-за угрозы со стороны Москвы. Протяженность нашей границы с Россией намного больше, поэтому мы считаем, что у нас тоже должна появиться военная база США», — заявил источник издания в Киеве.

По словам одного из депутатов Верховной рады, база может быть размещена на востоке Украины или на границе в районе Крыма. По словам парламентария, это позволит решить вопросы «долгосрочной безопасности».

Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на свой источник в американских правящих кругах, переговоры с Украиной по вопросу размещения военной базы действительно ведутся, однако, в данный момент Белый дом не может дать Киеву никаких гарантий.

Напомним, новый виток обострения российско-украинских отношений начался после незаконного вторжения трех кораблей ВМСУ в территориальные воды РФ в районе Керченского пролива. Пограничники ФСБ России, сделав несколько предупреждений, были вынуждены применить силовые методы, в результате чего украинские корабли были задержаны вместе с экипажами.