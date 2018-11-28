В Вашингтоне пройдет заседание комиссии РФ-США по пленным

Вашингтон, 28 ноября. Двусторонняя комиссия РФ-США обсудит вопросы по военнопленным и пропавшим без вести.

В среду в Вашингтоне состоится заседание комиссии РФ-США по делам военнопленных и пропавших без вести в ходе вооруженных конфликтов XX века — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя российской делегации, генерал-майора в отставке Александра Кирилина.

«Повестка дня предполагает работу в четырех комиссиях: по Второй мировой войне, по «холодной» войне, по Вьетнаму и Северной Корее», — сообщил Кирилин.

Глава делегации РФ отметил, что участники встречи посетят Арлингтонское кладбище, а также национальный архив США и музей авиации.

Предыдущее заседание комиссии прошло год назад в Москве. Традиционно ее члены обсуждают проблемы установления судеб военнопленных и пропавших без вести в ходе крупнейших вооруженных конфликтов прошлого века. Как сообщает «Газета.ру», всего в течение прошлого года было запланировано четыре подобных встречи.