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Украинский генерал заявил, что Киев подставил своих моряков в Керченском проливе

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Украинский генерал заявил, что Киев подставил своих моряков в Керченском проливе

Киев, 28 ноября. Бывший руководитель службы внешней разведки (СВР) Украины, генерал армии Николай Маломуж рассказал, что Киев подставил своих моряков в Керченском проливе.

Своими мыслями на злободневную тему украинский генерал поделился в интервью порталу Politeka, отметив, что других вариантов развития событий при таких вводных данных не было.

«Мы имеем тот факт, что действительно подставили наших моряков. Если подобный маршрут и формат движения были выбраны сознательно, то это — большое преступление», — заявил экс-глава СВР.

Напомним, что в воскресенье были задержаны три корабля ВМС Украины, которые нарушили российскую границу и не реагировали на требования сопровождавших их российских военных кораблей.

Накануне Киевский районный суд столицы Республики Крым отправил под арест до 25 января будущего года 12 из 24 задержанных украинских моряков.

Автор: Константин Терехов
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