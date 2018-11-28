«Магия, которая вот-вот исчезнет»: журналист из Испании рассказал о поездке по России в плацкарте

Москва, 28 ноября. Журналист испанского издания El Mundo Хавьер Колас написал о своей поездке по России в плацкартном вагоне.

«Невозможно лечь спать и проснуться, став другим человеком. Но вы можете лечь спать в одном месте на закате, а на рассвете проснуться в другом, расположенном за сотни километров, месте, при этом не покинув страну. Однако самая непередаваемая часть этой магии вот-вот исчезнет», — так начал свою публикацию журналист.

Дело в том, продолжает Колас, что в этом году «Российские железные дороги» анонсировали «апгрейд» вагонов третьего класса – именно так испанский репортер назвал российский плацкарт.

«Зимой Россия представляет собой сплошное белое покрывало. Во время посадки на поезд, проводница заберет ваш билет, но вы можете быть уверенным в том, что она обязательно вас оповестит, когда вы придите к месту назначения, даже если это – глухая деревня в сибирской тайге», — продолжает писать Хавьер Колас.

Как отмечает иностранец, в вагоне-плацкарте царит товарищеская атмосфера. Здесь, по сути, все общее – и вареная курица, и водка. В плацкартным вагонах много чего бывает интересного, но нет одного – дверей.

«Это практически открытое пространство, в котором люди спят сами и уважают чужой сон. Мы видим сны в унисон, успокоенные перестуком колес и элементарной гражданской бдительностью друг друга», - завершает свою публикацию журналист.

Напомним, что на днях в РЖД презентовали новые плацкартные вагоны, в которых пассажиры получат больше личного пространства. Правда, о точных сроках обновления вагонов в компании пока не сообщили.