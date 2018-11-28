«Желтые жилеты» во Франции планируют продолжить протест

Париж, 28 ноября. Участники движения «желтых жилетов» заявили о намерении продолжить акции протеста в ближайшую субботу.

Активисты движения «желтые жилеты» не удовлетворены заявлениями правительства Франции и намерены продолжить протестные акции, планируя очередную демонстрацию на предстоящую субботу — об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на представителя «желтых жилетов».

«Как и в прошлую субботу, на Елисейских полях состоится сбор. «Желтые жилеты» хотят продолжать», — приводит слова одного из протестующих информационное агентство.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что правительство страны обеспокоено вопросами сохранения окружающей среды и не намерено менять курс на повышение цен на топливо, но осознает при это обеспокоенность общества.

Как сообщает «Газета.ру», Макрон предупредил правительство, что протесты против повышения цен на бензин может негативно повлиять на имидж страны и отпугнуть туристов.

Напомним, массовые акции протеста против повышения цен на топливо во Франции начались 17 ноября и охватили сразу несколько регионов страны. Демонстрации, в которых принимают участие десятки тысяч человек, одетых в желтые жилеты, сопровождаются нарушениями общественного порядка.