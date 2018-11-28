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Пострадавший в пожаре на ледоколе «Виктор Черномырдин» попал в реанимацию

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Пострадавший в пожаре на ледоколе «Виктор Черномырдин» попал в реанимацию

Санкт-Петербург, 28 ноября. Один из двоих пострадавших в результате пожара на ледоколе в Санкт-Петербурге доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.

Состояние одного из двух пострадавших в пожаре на ледоколе «Виктор Черномырдин» оценивается как тяжелое. В данный момент он находится в реанимации под наблюдением врачей — об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Антона Повзуна.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате пожара пострадали два человека, но лишь одному из них, получившему сильные ожоги, потребовалась госпитализация.

Пожар на строящемся на «Адмиралтейских верфях» ледоколе «Виктор Черномырдин» произошел накануне вечером, пожарные боролись с огнем, охватившим третью и четвертую палубы судна, в течение нескольких часов.

По предварительной версии, выдвинутой специальной комиссией «Адмиралтейских верфей», причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности работниками подрядной организации, принимающей участие в строительстве ледокола.

Автор: Виталий Рыжков
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