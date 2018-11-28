Трамп рассказал, когда США могут вывести войска с Ближнего Востока

Вашингтон, 28 ноября. Президент США Дональд Трамп рассказал, когда Вашингтон сможет вывести войска с Ближнего Востока.

Своими мыслями на эту тему американский лидер поделился во время интервью изданию Washington Post, отвечая на вопрос журналиста – когда и при каких условиях армия США покинет регион.

«Нефть становится все меньшей и меньшей причиной для этого, потому что мы производим больше нефти, чем когда-либо. Знаете, внезапно наступает момент, когда нам не нужно оставаться там», — ответил нынешний хозяин Белого дома.

Напомним, что американские войска проводят боевые операции в Ираке последние 15 лет. В 2014 году без разрешения официальных властей Сирии США вторглись в арабскую республику.

При этом ранее Дональд Трамп не исключал, что после разгрома запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1 войска США будут выведены. Однако затем в Вашингтоне уточнили, что войска останутся до «стабилизации ситуации в регионе».

1 Организация запрещена на территории РФ.