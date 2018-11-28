«Трагический цирк»: военный историк из США прокомментировал «российское расследование» Мюллера

Вашингтон, 28 ноября. Военный историк из США Виктор Дэвис Хэнсон прокомментировал так называемое «российское расследование» специального прокурора Роберта Мюллера.

Своими размышлениями на все еще злободневную тему старший научный сотрудник Гуверовского института в довольно вольной форме поделился в эфире 40-минутной передачи Tucker Carlson Tonight, которая вышли в понедельник на телеканале Fox News.

«Что касается мифического «сговора с Россией», доказательств нет. Все это дело начиналось нехорошо. А то, что плохо начинается, заканчивается еще хуже. Идея со специальным прокурором появилась из-за того, что Джеймс Коми «слил» конфиденциальные, может быть, даже секретные документы. А потом Роберт Мюллер получил назначение и почти сразу набрал ряд политически ангажированных людей», — заявил специалист.

«Я мог бы назвать это цирком, но цирком трагическим. С этими обвинительными актами создается такое впечатление, что отсутствие качества пытаются компенсировать количеством. Обвинения предъявляют всем подряд», — добавил Хэнсон.

«Президенту Трампу следует рассекретить документы, которые запрашивали комитеты конгресса. А потом сделать такое заявление: «Я хочу вернуть непогрешимость институту спецпрокурора. Я хочу найти политически непредвзятого юриста и дать ему дней 90, чтобы установить одно: есть сговор или нет. Если нет, то и ладно. А если есть, то посмотрим, на кого укажут улики», — резюмировал военный историк.

Напомним, что специальные службы США обвиняют Россию во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Белый дом и Кремль много раз отвергали все обвинения.