В Китае 22 человека погибли в результате взрыва на химзаводе

Чжанцзякоу, 28 ноября. В результате взрыва рядом с химзаводом в провинции Хэбей 22 человека погибли, еще столько же — получили ранения.

Как минимум 22 человека погибли и еще 22 получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва, прогремевшего рядом с химическим заводом в городе Чжанцзякоу в провинции Хэбей на севере Китая — об этом сообщают местные власти.

Взрыв произошел возле завода Shenghua Chemical Industry в деревне Дацангайчжэнь в районе Цяодун городского округа Чжанцзякоу. О причинах инцидента пока ничего не сообщается. Известно, что все пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь, а открытое горение на месте взрыва ликвидировано.

Отмечается также, что в результате пожара полностью сгорели около 50 автомобилей, припаркованных поблизости.

На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы, специальные службы устанавливают причину случившегося.

#Chine Le bilan s'alourdit et passe désormais à 22 morts et 22 blessés dans l’explosion d’une usine de produits chimiques à #Zhangjiakou, dans la province du #Hebei.

Les blessés sont hospitalisés et une enquête est en cours#China pic.twitter.com/1FoeEf4toH