В Сети появилось видео пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Санкт-Петербург, 28 ноября. Очевидцы сняли на мобильный телефон пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин».

В Сети появилась видеозапись пожара на строящемся на «Адмиралтейских верфях» ледоколе «Виктор Черномырдин». На записи, опубликованной каналом «360» видны клубы дыма, поднимающегося над судном.

Напомним, пожар на ледоколе начался накануне вечером. Очаг возгорания находился на третьей палубе строящегося судна и перекинулся на четвертую палубу. Сотрудники противопожарной службы присвоили пожару третью категорию сложности. Возгорание было ликвидировано лишь через несколько часов после поступления сигнала в экстренные службы.

По предварительной версии, обнародованной пресс-службой «Адмиралтейских верфей», причиной пожара стало несоблюдение техники безопасности работниками подрядной организации, занимающейся строительством ледокола.

На «Адмиралтейских верфях» создана специальная комиссия, которая займется выяснением всех обстоятельств происшествия.