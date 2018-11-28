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Facebook отрицает, что в 2014 году выявила «подозрительную активность» России в сети

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Facebook отрицает, что в 2014 году выявила «подозрительную активность» России в сети

Вашингтон, 28 ноября. В компании Facebook отрицают, что в 2014 году выявили «подозрительную активность» России в Интернете.

Как говорится в официальном заявлении американской корпорации, тогда информацию о том, что инженеры компании обнаружили активность с российских IP-адресов, вырвали из контекста.

«Инженеры, которые отметили эти первоначальные проблемы, впоследствии глубже изучили этот вопрос и не нашли доказательств специфической российской активности», — уточнили Facebook.

Добавим, что американская корпорация сделала заявление после прошедшего накануне первого заседания международного «гранд-комитета» парламента Британии по вопросам, связанным с дезинформацией и фейковыми новостями.

Напомним, что обвинения в адрес неких «хакеров из России» периодически выдвигают на Западе. Москва неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на ситуацию в разных странах.

Автор: Константин Терехов
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