Трамп заявил, что не будет препятствовать расследованию Мюллера

Вашингтон, 28 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет препятствовать расследованию специального прокурора Роберта Мюллера.

С заявлением на тему нынешний хозяин Белого дома выступил во время интервью изданию Washington Post, уточнив, что не намерен предпринимать меры для остановки расследования о так называемом «российском вмешательстве».

«Расследование Мюллера — это то, что есть. Оно просто продолжается дальше и дальше. Он все еще здесь. Ему это не обязательно, но он все еще там, и у меня нет намерения что-то делать», — немного витиевато, но понятно изложил свою позицию американский лидер.

Напомним, что «дело» о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США ведется почти два года. Правда, за это время каких-либо внятных доказательств предоставлено не было.

К слову, предполагаемые «связи» Дональда Трампа с Россией опровергают как в самом Белом доме, так и в Кремле.