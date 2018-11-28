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Россия и Европа создают аналог SWIFT для работы с Ираном

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Россия и Европа создают аналог SWIFT для работы с Ираном

Москва, 28 ноября. Россия, Китай и страны Европейского союза принимают участие в разработке аналога SWIFT для работы с Ираном.

Как пояснили в Европейской комиссии, цель масштабного проекта — иметь возможность совершать денежные операции с Тегераном в обход американских санкций против Исламской республики.

Напомним, что в мае текущего года Соединенные Штаты вышли из так называемой «ядерной сделки» и возобновили ограничения в отношении Ирана. Меры предусматривали в том числе отключение страны от системы SWIFT.

При этом другие страны – участники соглашения не согласились с позицией Вашингтона и стали вырабатывать меры, которые должны были помочь предприятиям Старого света продолжить работу с Тегераном.

Участие России в разработке европейского SWIFT может помочь нашей стране сократить торговые расчеты в долларах, пишут «Известия». К тому же у Москвы уже есть опыт создания аналогичных финансовых систем.

Автор: Константин Терехов
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