Сирия: очередной раунд переговоров в астанинском формате начинается в среду

Астана, 28 ноября. Сегодня стартует 11-й раунд переговоров по Сирии в астанинском формате с участием России, Турции Ирана и сторон конфликта в САР.

Очередной раунд обсуждения ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР) в астанинском формате станет уже 11-м по счету. Кроме стран-гарантов (Россия, Турция и Иран), в Астану прибудут представители законного правительства САР и так называемой «вооруженной оппозиции». В ходе двухдневной встречи планируется обсудить сохранение режима прекращения огня в Идлибе, а также обмен пленными.

Как сообщает «Газета.ру», в МИД Сирийской Арабской Республики считают астанинский формат эффективным в противовес переговорам в Женеве, которые, по словам министра иностранных дел САР Валида Муалля, «не приносят успеха».

Напомним, переговоры в Астане по вопросам конфликта в Сирии были инициированы президентом России Владимиром Путиным в 2016 году. Предложение Путина заключалось в том, чтобы создать дополнительную площадку по урегулированию конфликта, и встретило поддержку заинтересованных сторон.

Астанинский формат стал первым в истории случаем, когда за одним столом встретились представители Дамаска и вооруженной оппозиции. Одним из главных итогов переговоров стало создание Россией, Ираном и Турцией трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня в САР. Кроме того, удалось начать работу про размежеванию реальной оппозиции и всевозможных бандформирований, действующих на территории Сирии, чего ранее не могли сделать США.

Именно в Астане было начато обсуждение создания конституционной комиссии, а также определены границы зон деэскалации конфликта. В декабре прошлого года в столице Казахстана было принято решение совместное заявление о гуманитарном разминировании в Сирии, включая объекты культурного наследия ЮНЕСКО.

Предыдущий, десятый раунд переговоров в астанинском формате принес значительный прогресс по проблеме заключенных, похищенных и пропавших без вести людей. Также в Астане обсудили предварительные списки членов конституционной комиссии и способы их назначения.