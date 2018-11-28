Пилот пассажирского самолета уснул во время рейса в Австралии

Карри, 28 ноября. Двухмоторный самолет с пассажирами на борту пролетел пункт назначения на острове Кинг из-за уснувшего за штурвалом пилота.

Пассажирский самолет, выполнявший рейс по маршруту между Девенпортом и островом Кинг в Австралии, удалился почти на полсотни километров от пункта назначения в аэропорту Кинг-Айленд из-за того, что пилот спал крепким сном.

Инцидент произошел еще восьмого ноября, но о нем стало известно лишь сегодня. О причинах произошедшего пока не сообщается, в авиакомпании, которой принадлежит легкий двухмоторный самолет, отказались от каких-либо комментариев.

Проснувшись, летчик лег на обратный курс и совершил успешную посадку в аэропорту назначения близ города Карри.

В данный момент специалисты австралийского бюро транспортной безопасности устанавливают все обстоятельства инцидента. Проспавший посадку пилот будет допрошен, а в отношении авиакомпании проводится проверка.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что ортодоксальные иудеи заставили членов экипажа самолета, выполнявшего рейс по маршруту Нью-Йорк – Тель-Авив, совершить посадку в Афинах, чтобы «не осквернять шаббат».