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Россия и Аргентина подпишут соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере

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Россия и Аргентина подпишут соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере

Буэнос-Айрес, 28 ноября. В рамках визита президента РФ Владимира Путина в Буэнос-Айрес, Россия и Аргентина подпишут соглашение о стратегическом сотрудничестве в ядерной сфере. Об этом сообщил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

По его словам, Россия и Аргентина сейчас обсуждают строительство АЭС. Одним из предложений РФ является проект «под ключ», включая обслуживание и продажу электроэнергии.

Также российский посол заявил, что «Газпром» и аргентинская YPF могут подписать документ, касающийся разработки одного из месторождений. По словам Феоктистова, речь идет о конкретном месторождении, однако раскрыть все детали готовящегося соглашения он пока не может.

Напомним, что с 30 ноября по 1 декабря в Аргентине пройдет саммит G20.

Автор: Антон Зарубин
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