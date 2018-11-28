Путин подписал закон о налогах для самозанятых граждан

Москва, 28 ноября. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о «налоге на профессиональный доход», который будет действовать в ряде субъектов России.

С января 2019 года в России начинает действовать закон, согласно которому самозанятые граждане должны будут платить налоги — документ подписан президентом страны и опубликован на официальном портале правовой информации.

Налогообложение профессионального дохода вводится в экспериментальном порядке на десятилетний срок на территории нескольких регионов страны: Москвы и Московской области, в Калужской области и Татарстане.

Так, доходы физических лиц от реализации товаров и услуг на территории этих регионов будут облагаться налогом по ставке 4%, индивидуальные предприниматели и юридические лица должны будут перечислять в казну 6% от своих доходов.

Под действие закона попадают самозанятые граждане, чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год. При этом от налога освобождаются некоторые категории, среди которых нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие и те, кто реализует подакцизные товары.

В соответствии с законом, под категорию «самозанятые граждане» попадают жители страны, у которых нет работодателя и наемных работников — они получают доход самостоятельно, реализуя собственными силами товары или услуги. Кроме того, налогом облагаются доходы, получаемые от использования недвижимости и иного имущества.

Как сообщает «Газета.ру», платить новый налог граждане смогут через специальное мобильное приложение, разработанное Федеральной налоговой службой.