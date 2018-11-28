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УЕФА не будет обращать внимания на военное положение на Украине

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УЕФА не будет обращать внимания на военное положение на Украине

Лозанна, 28 ноября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение не переносить футбольные матчи с территории Украины в другие страны из-за решения Киева объявить военное положение в ряде областей. 

Таким образом, футбольные еврокубки на Украине будут проводиться и дальше. Ближайший матч подобного уровня пройдет в вскоре в Полтаве.

Напомним, 25 ноября российскую морскую границу в Керченском проливе пересекли три украинских военных судна. Корабли следовали из Черного в Азовское море и нарушили установленный порядок прохождения военных судов через российские территориальные воды. Российской стороне пришлось применить силу, чтобы задержать нарушителей. Корабли и их экипажи были доставлены в Керчь, пишет «Ридус». В ответ Украина объявила о введении военного положения в ряде своих областей.

Автор: Антон Зарубин
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