Сбербанк прокомментировал информацию о необходимости подтверждения переводов

Москва, 28 ноября. Сбербанк опроверг сообщения об обязательном подтверждении обоснованности переводов между клиентами на суммы в пределах тысячи рублей.

В Сбербанке заявили, что не знают о «массовой блокировке карт или счетов клиентов», связанной с осуществлением денежных переводов.

«В Сбербанке работает система защиты клиентов от мошенничества. Если операция вызывает сомнения, то к клиенту могут обратиться за подтверждением», — говорится в сообщении банка, которое приводит «RT».

Если операция получила подтверждение, то она будет проведена, подчеркнули в Сбербанке.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, в пресс-службе кредитно-финансовой организации объяснили, в каких случая банк может запросить подтверждение перевода. Это связано с финансовым законодательством РФ по противодействию отмыванию денежных средств и делается лишь в том случае, если операция вызывает сомнения и содержит признаки мошеннических действий.

Во вторник в СМИ появились многочисленные сообщения о том, что Сбербанк, Бинбанк и Тинькофф банк стали требовать у своих клиентов экономического обоснования переводов на суммы от тысячи рублей. Как пишет «Газета.ру», клиенты начали получать звонки из служб финансового мониторинга организаций. Центробанк назвал подобные действия «незаконными», порекомендовав людям жаловаться регулятору.