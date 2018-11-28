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Граждан РФ и Казахстана обвинили в интернет-мошенничестве в США

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Граждан РФ и Казахстана обвинили в интернет-мошенничестве в США

Вашингтон, 28 ноября. Шесть граждан России и двое граждан Казахстана были обвинены американскими властями в интернет-мошенничестве на общую сумму в 36 миллионов долларов. Об этом сообщает прокуратура Нью-Йорка.

Как сообщается, трое из обвиняемых были задержаны на территории Малайзии, Болгарии и Эстонии. Сейчас они ожидают экстрадиции. Остальные в настоящее время находятся на свободе.

Власти США обвиняют их в том, что те с сентября 2014 года по декабрь 2016 управляли рекламной сетью «Рекламная сеть №1», осуществляя схему «цифрового мошенничества с рекламой».

Речь идет о возможной фальсификации миллиардов просмотров рекламы, что привело к тому, что компании-клиенты заплатили более 7 миллионов долларов за рекламу, которую никто не видел. Кроме того, россиян и казахов обвиняют в создании второй аналогичной рекламной сети, которая действовала с декабря 2015 года по октябрь 2018 года. Она могла нанести нанявшим ее компаниям убытки на общую сумму в 29 миллионов долларов.

Автор: Антон Зарубин
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