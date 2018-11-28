Порошенко попросил Трампа передать его сообщение Путину на саммите G20

Киев, 28 ноября. Президент Украины Петр Порошенко выразил желание, чтобы американский президент Дональд Трамп передал его сообщение с требованием покинуть Украину российскому коллеге Владимиру Путину.

Порошенко в интервью NBC заявил, что хотел бы, чтобы Трамп передал Путину на саммите G20 в Аргентине сообщение: «Господин Путин, пожалуйста, уходите с Украины».

Отметим, данная новость в Twitter телеканала вызвала неоднозначную реакцию у американских пользователей. Многие восприняли ее с иронией.

«Или. Он может просто взять телефон и позвонить Путину», — пишет пользователь под ником @armywhalen.

«Разве он не может найти кого-то более грамотного, чем Трамп? Кого угодно?», — шутит @josunwired.

В минувшее воскресенье три корабля ВМС Украины были задержаны в районе Керченского пролива после незаконного пересечения российской границы, сообщала «Газета.ру». Позднее в ряде регионов Украины было введено военное положение на 30 дней.

Во вторник Порошенко заявил, что после инцидента он пытался выйти на связь с Владимиром Путиным, однако ему это не удалось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее сообщил, что никаких попыток связаться с российским президентом не было.