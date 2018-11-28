Действия РФ нарушили планы США: румынский эксперт прокомментировал инцидент в Керченском проливе

Бухарест, 28 ноября. Румынский военный эксперт Валентин Василеску заявил, что «США толкают Украину на провокацию».

Соединенные Штаты Америки после 2014 года имеют серьезное влияние на политику Украины — об этом напомнил румынский военный эксперт Валентин Василеску, комментируя инцидент в Керченском проливе для издания Voltairenet.

Василеску отметил, что Вашингтон принимал непосредственное участие в госперевороте на Украине в 2014 году, и с тех пор мнение «партнеров» в Белом доме является определяющим для Киева. Как считает эксперт, такое крупное событие, как провокация ВМС Украины в территориальных водах России, не могло обойтись без предварительного согласования всех деталей с США.

Валентин Василеску подчеркивает, что реакция Вашингтона на произошедшее была весьма показательной. Так, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер незамедлительно заявил, что Россия, якобы, «не соблюдает международную морскую конвенцию». По словам Волкера, РФ «ограничивает» судоходство в Азовском море. По мнению самого Василеску, в действиях российских пограничников не было ничего противозаконного, а обвинения представителя Госдепа не имеют под собой юридических оснований.

«Россия потеряла несколько часов, преследуя и пытаясь отговорить «мирные» скоростные катера украинской армии от входа в территориальное воды РФ. Они пытались решить проблему дипломатическими средствами. Российский ударный вертолет КА-52, который контролирует ситуацию в районе Керченского пролива, оснащен мощным вооружением. Если бы Москва хотела уничтожить украинских нарушителей, то они были бы ликвидированы за считанные минуты», — отмечает эксперт.

Василеску напомнил, что незадолго до инцидента в районе Керченского пролива активизировалась разведка западных государств. Так, 5 ноября российский истребитель СУ-27 перехватил в этом районе американский разведывательный самолет ELINT EP-3, пролетавший неподалеку от Крыма. В тот день, когда в российские воды вторглись три украинских корабля, за происходящим, по словам эксперта, наблюдали сразу два американских воздушных разведчика — RC-135V и RQ-4B.

«Соединенные Штаты толкают Украину на провокацию, чтобы спровоцировать военный ответ России», — убежден Василеску.

Как подчеркивает военный эксперт, лишь адекватные действия России предотвратили эскалацию ситуации, нарушив, таким образом, планы США, которые заключались в последующем вмешательстве в конфликт между двумя странами.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» зашли в территориальные воды РФ в Керченском проливе. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и силой остановить украинские суда. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы РФ.