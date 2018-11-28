США обвинили российские СМИ в том, что они сообщают правду

Вашингтон, 28 ноября. Бывшая замглавы министерства внутренней безопасности США (МВБ) Сюзанн Споулдинг заявила, что российские СМИ сознательно сообщают американцам правду, чтобы ослабить их.

По ее словам, властям США необходимо повышать осведомленность общества, объясняя, каким образом противники США ведут «информационные войны», чтобы «ослабить» страну.

«Иногда им даже не нужно ничего выдумывать, они используют правдивую информацию, и повторяют ее в очевидно одностороннем ключе», — заявила она в ходе дискуссии, посвященной глобальной безопасности.

В качестве примера она привела еженедельную программу RT «Американский адвокат» (Americas Lawyer), где демонстрируются недостатки американской судебной системы. Споулдинг указала, что факты в этой передаче проговариваются устами политиков и экспертов. По ее словам, российские СМИ сообщают американцам правду, однако это делается для того, чтобы «ослабить их».