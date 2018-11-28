ЦСКА проиграл аутсайдеру ЛЧ «Виктории» и потерял шансы на выход в плей-офф 

Москва, 28 ноября. Российский ЦСКА в Москве проиграл аутсайдеру Лиги чемпионов чешской «Виктории» и потерял шансы на выход в плей-офф.

Армейцы уступили в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Виктории» со счетом 1:2 на стадионе «Лужники».

У гостей голами отличились Роман Прохазка (56), Лукаш Гейда (81). Единственный мяч в ворота гостей отправил Никола Влашич, реализовав пенальти на 10-й минуте. На 44-й минуте отличился голкипер московской команды Игорь Акинфеев, отразивший 11-метровый в исполнении Прохазки.

ЦСКА набрал четыре очка и занял последнее место в группе. «Виктория» поднялась на третье место по дополнительным показателям. В заключительном туре ЛЧ армейцы в гостях встретятся с мадридским «Реалом» 12 декабря.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что «Виктория» заслужила победу». По его словам, ЦСКА после того, как повели в счете, «очень сильно сбросили обороты, чего не надо было делать».

Гончаренко отметил, что это тяжелое поражение, но команде нужно двигаться вперед.