Стала известна возможная причина пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Санкт-Петербург, 28 ноября. По данным пресс-службы «Адмиралтейских верфей», к возгоранию на строящемся ледоколе привело нарушение техники безопасности при выполнении работ.

Непрофессиональные действия сотрудников подрядной организации, выполняющих работы по строительству ледокола «Виктор Черномырдин», привели к серьезному пожару на территории «Адмиралтейских верфей».

«По предварительной версии, возгорание в котельном отделении ледокола произошло в результате нарушения техники безопасности во время выполнения работ сотрудниками подрядной организации», — заявили в пресс-службе верфей.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, пожар начался вечером во вторник. Оценив обстановку, представители противопожарной службы присвоили ему третий уровень сложности и запросили дополнительные силы. Очаг возгорания находился на третьей палубе ледокола, после чего пламя перекинулось на четвертую палубу. Борьба с огнем продолжалась несколько часов — пожар, начавшийся около 19.00, был ликвидирован лишь в одиннадцатом часу вечера.

В результате пострадали два человека, состояние одного из них, который был госпитализирован с ожогами рук, оценивается как «средней тяжести», сообщает «Газета.ру». На ледоколе обгорела обшивка технических помещений, силовые кабели и оборудование.

На «Адмиралтейских верфях» создана специальная комиссия, которая должна будет установить все обстоятельства происшедшего.