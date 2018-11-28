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Сирия: фан-клуб «Спартака» провел гуманитарную акцию в Скальбии

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Сирия: фан-клуб «Спартака» провел гуманитарную акцию в Скальбии

Скальбия (Сирия), 28 ноября. Активисты фан-клуба московского «Спартака» провели гуманитарную акцию в сирийском городе Скальбия. Об этом сообщает глава официального фан-клуба Валентин Коршунов.

По его словам, ученики местных школ, а также обитатели приюта получили подарки от болельщиков «Спартака». Аналогичная акция прошла в Дамаске в это воскресенье при участии Центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Как в Дамаске, так и в Скальбии местные школьники провели футбольный матч. Команда была собрана из учеников местных школ. В Скальбии игра завершилась со счетом 3:1.

«Мы приехали с ЦПВС, с местными властями в местную школу, там очень много детей, они были очень рады проведению турнира. Все очень ярко, в улыбках, очень позитивно», ― приводит РИА Новости слова Коршунова.

В ходе акции местные дети получили 75 мячей и около 200 комплектов футбольной формы.

Автор: Антон Зарубин
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