Защита Бутиной потребовала перевести ее из одиночной камеры

Вашингтон, 28 ноября. Адвокаты россиянки Марии Бутиной, арестованной в США по обвинению в незаконной работе на правительство РФ, потребовали перевести их подзащитную из одиночного заключения на общие условия содержания. Об этом говорится в документах суда.

Как сообщает защита россиянки, она уже находилась в одиночной камере на протяжении 67 дней, пока пребывала в вашингтонской тюрьме. Затем ее перевели в центр содержания в Александрии, где 21 ноября она вновь была помещена в одиночную камеру. Предполагается, что причиной наказания стало то, что она дала телефон своего адвоката сокамернице, хотя формального претензий Бутиной высказано не было.

«Для заключенных, которые отделены в административном порядке для одиночного заключения в центре содержания в Александрии, жизнь полна лишений. Эти заключенные закрыты внутри клетки из стали размером с парковочное место, лишены сколько-нибудь значительных контактов с людьми и не имеют никаких аудиовизуальных ощущений на протяжении 22 часов в сутки — и так каждый день, без обозримой даты освобождения», — гласит текст ходатайства защиты.

Напомним, что Бутина была задержана в США в июле. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации. Ей грозит до 15 лет тюрьмы, пишет «Ридус».