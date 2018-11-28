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Экономика

Деятельность оценщиков при заключении госконтрактов в РФ могут приравнять к научным исследованиям

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Деятельность оценщиков при заключении госконтрактов в РФ могут приравнять к научным исследованиям

Москва, 28 ноября. Деятельность оценщиков при заключении госконтрактов в России предлагают приравнять к научно-исследовательскому труду. Соответствующий законопроект разрабатывает первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

Изменения предполагается внести в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Как сообщает «Парламентская газета», Катасонов подчеркнул, что оценка — важная составляющая в работе крупных ведомств, таких как, например, Министерство обороны. И ее правильность «крайне важна для государства и для рынка». В данном случае речь идет о специалистах-экспертах, которые имеют право проводить оценку и подписывать отчет о ней.

По мнению депутата, в случае отнесения деятельности оценщиков к научно-исследовательской сфере изменится в лучшую сторону ситуация на рынке. Как подчеркнул Катасонов, главным здесь является необходимость исправить ситуацию, когда главным критерием при оценке деятельности той или иной организации выступает самая низкая цена. 

Автор: Олеся Волкова
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