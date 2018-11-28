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Видео с пожаром на ледоколе «Виктор Черномырдин» выложили в Интернет

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Видео с пожаром на ледоколе «Виктор Черномырдин» выложили в Интернет

Санкт-Петербург, 28 ноября. В Интернете появилось видео пожара на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге. Видео было опубликовано телеканалом НТВ.

Как сообщается, кадры с возгоранием были сделаны очевидцами пожара. На видео видны густые клубы дыма над палубой судна.

Напомним, что ранее сообщалось о возгорании на дизель-электрическом ледоколе. Сначала задымление обнаружили на третьей палубе, однако позже огонь перекинулся и на вторую.

Как сообщается, в результате инцидента пострадали два человека; один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Пожар удалось ликвидировать в 22:15. Тушением пожара, распространившегося к тому моменту на площади в 300 квадратных метров, занимались более ста человек и пятнадцати единиц техники.

Автор: Антон Зарубин
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