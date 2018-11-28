Порошенко использует «морской кризис» для отвлечения от внутренних проблем — депутат Бундестага

Берлин, 28 ноября. Член комитета Бундестага по международным делам Петр Быстрон прокомментировал «Азово-Черноморский конфликт».

Задержание российскими пограничниками трех украинских кораблей, незаконно вторгшихся в территориальные воды РФ, вызвало в странах Запада лишь «дежурный» отклик — «действия Москвы» осудили лишь для проформы, погрозив санкциями, которые и без того планировали ввести.

Как пишет «Комсомольская правда», наиболее взвешенное мнение высказали те, кого в Германии называют «радикалами» — это представители фракции Бундестага «Альтернатива для Германии», выступающие против нелегальной миграции и нормализацию отношений с Россией.

Так, представитель фракции Петр Быстрон, являющийся членом комитета германского парламента по международным делам, заявил, что президент Украины Петр Порошенко, направив корабли в территориальные воды РФ, пытается решить «внутренние проблемы».

«В марте на Украине президентские выборы, и очевидно, что Порошенко переизбран не будет. Украинское руководство отреагировало на кризис, введя военное положение на 30 дней. Возможно, Порошенко использует этот «морской кризис» для отвлечения от внутренних проблем», — прокомментировал ситуацию Быстрон.

Депутат призвал разрешить ситуацию с задержанием «украинских плавсредств» и их команд «исходя из норм международного права».

Напомним, в воскресенье три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Экипажи кораблей проигнорировали требование российских пограничников о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Силы ФСБ РФ были вынуждены применить оружие и остановили украинские суда. В ответ на это в ряде регионов Украины на 30-дневный срок ввели военное положение.

Как сообщает «Газета.ру», представители ФСБ России при обыске задержанных кораблей обнаружили документ, предписывающий военным морякам Украины пройти Керченский пролив «в скрытном режиме».