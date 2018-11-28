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Букин объяснил неудачу Медведевой на этапе Гран-при во Франции «психологической надломленностью»

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Букин объяснил неудачу Медведевой на этапе Гран-при во Франции «психологической надломленностью»

Москва, 28 ноября. Четырехкратный чемпион мира Андрей Букин прокомментировал итоги этапа Гран-при по фигурному катанию во Франции, отметив, что Евгения Медведева морально не оправилась от неудачи на Олимпийских играх.

Медведева не смогла выйти в финал Гран-при по фигурному катанию. На этапе в Канаде россиянка заняла третье место, а во Франции — четвертое.

Букин в интервью RT отметил, что ему жаль российскую фигуристку. Он напомнил, что в прошлом сезоне Медведева получила травму, а затем осталась второй на Олимпийских играх в Пхенчхане. 

«В настоящий момент Медведева психологически надломлена. Ей нужно поработать над этой проблемой», — заявил Букин.

Отвечая на вопрос, что нужно сделать спортсменке, чтобы подойти к предстоящему чемпионату России в хорошей форме, Букин ответил, что «Медведевой надо спокойно пережить этот период».

«Просыпаться и идти на тренировки, чтобы продолжать работать в нынешнем весе, росте и объеме», — добавил четырехкратный чемпион мира.

Букин объяснил неудачу Медведевой на этапе Гран-при во Франции «психологической надломленностью»

Ранее спортивные эксперты «Газеты.ру» разбирались, над чем нужно работать Медведевой у Брайана Орсера, чтобы исправить ситуацию к чемпионату России.

В минувший понедельник Медведева объяснила, почему она ушла от российского специалиста Этери Тутберидзе. По ее словам, в какой-то момент она поняла, что «выросла и хотела больше проявлять себя».

Автор: Олеся Волкова
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