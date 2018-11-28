Болтон отказался слушать запись убийства Хашукджи, сославшись на незнание арабского

Вашингтон, 28 ноября. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что не видит смысла в прослушивании аудиозаписи расправы над саудовским журналистом Джамалем Хашукджи, убитым в консульстве Саудовской Аравии в Турции. По его словам, он не понимает арабского и, следовательно, не видит необходимости слушать данную пленку.

«Я не слушал ее. И, полагаю, я должен спросить вас: почему вы думаете, что мне следовало это сделать это? Что бы я понял из нее?» — сказал он во вторник журналистам.

По его словам, он может прочитать расшифровку, однако не видит смысла в прослушивании самой записи. Также он спросил у журналистов, многие ли из них владеют арабским.

Болтон уточнил, что читал перевод фраз, записанных на данную пленку и считает себя вполне осведомленным относительно произошедшего.

Напомним, что обозреватель американской газеты Washington Post Джамаль Хашукджи был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября этого года.