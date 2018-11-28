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В Совфеде прокомментировали заявление Пекина об ответных мерах из-за пошлин США

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В Совфеде прокомментировали заявление Пекина об ответных мерах из-за пошлин США

Москва, 28 ноября. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя заявление Пекина об ответных мерах китайской стороны в случае повышения пошлин со стороны США, заявил, что благодаря высокому потенциалу Китай пойдет до конца в противостоянии с Вашингтоном.

Джабаров в интервью RT отметил, что на сегодняшний день Китай является страной с мощнейшей экономикой. Однако заградительные меры, которые выстраивает президент США Дональд Трамп в отношении китайских товаров, «мешают развитию экономики».

По мнению сенатора, Пекин будет отстаивать свои интересы до конца, поскольку «потенциал у китайской стороны огромный». Джабаров добавил, что Китай наверняка рассчитывает «на плодотворное сотрудничество с Россией». 

Во вторник «Газета.ру» со ссылкой на американские СМИ сообщала, что Трамп может ввести новые пошлины в отношении китайских товаров на сумму 267 млрд долларов. Трамп не исключил, что пошлины могут быть введены на весь оставшийся китайский импорт.

Автор: Олеся Волкова
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