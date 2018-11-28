США призвали страны Европы сделать санкции против РФ более эффективными

Вашингтон, 28 ноября. Страны Европы должны сделать свои санкции против РФ более эффективными на фоне инцидента в Керченском проливе, заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

На регулярном брифинге Науэрт напомнила журналистам, что европейские страны вводили санкции против России из-за ситуации в Крыму и юго-востоке Украины. Однако, по мнению представителя Госдепа, американские эксперты заверяют, что «не все эти санкции полностью выполняются».

«Мы бы хотели, чтобы наши европейские союзники делали больше для помощи Украине», — заявила Науэрт.

При этом она добавила, что Вашингтон занял сильную позицию в поддержке Украины и «занимается этим вопросом в основном в одиночку».

Затронула представитель Госдепартамента и вопрос строительство трубопровода «Северный поток — 2». По ее мнению, страны Европы, через территорию которых должен пройти трубопровод, должны еще раз задуматься, нужен ли он им, так как этот проект «помогает российским властям».

В минувший понедельник постпред Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев рассчитывает добиться от Совбеза ООН усиления санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе.