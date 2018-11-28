Россия не планирует вести войну с Украиной ― Совфед

Москва, 28 ноября. Россия не рассматривает войну против Украины как перспективу в отношениях с ней. С таким заявлением выступил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Президент Украины с мазохистским наслаждением готовит Украину к войне с Россией, которую наша страна никогда, ни на каком этапе не видела и по определению не рассматривает как перспективу в отношениях с соседней Украиной», ― приводит слова Косачева «Интерфакс».

Косачев прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, который ранее заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией. По словам российского сенатора, Порошенко является «президентом войны», который пришел к власти после вооруженного переворота и намерен оставаться у власти столько, сколько получится.

Напомним, что 27 ноября Порошенко выступил с заявлением, в котором заявил об угрозе войны между РФ и Украиной из–за увеличения российского военного контингента на границе.