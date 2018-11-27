Дворкович оценил ситуацию с ценами на рынке нефти

Москва, 27 ноября. Президент Международной шахматной федерации и сопредседатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович оценил ситуацию на рынке нефти, заявив, что российскую сторону «более-менее устраивает» нынешний уровень цен.

«Нынешний уровень цен нас более-менее устраивает», — заявил Дворкович в интервью RT, добавив, что по бюджетным прогнозам для обеспечения равновесия на рынке цена в диапазоне от 50 до 55 долларов за баррель «вполне подходит».

При этом он отметил, что цена в 60-70 долларов за баррель «разумеется, лучше», однако ожидать того, что цены всегда будут оставаться на данном уровне, не стоит.

По словам сопредседателя фонда «Сколково», цена на нефть уже не оказывает столь значимого эффекта на российский ВВП, как 15—20 лет назад. Однако, подчеркнул он, для российской стороны вопрос цен на нефть немаловажен, так как «это фактор мирового значения и стоимость сырья должна быть справедливой для всех участников рынка».

На прошлой неделе, как сообщала «Газета.ру», министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что в ведомстве ожидают снижения цен на нефть до 50 долларов за баррель к 2025-2030 годам.

Отметим, президент США Дональд Трамп в минувшее воскресенье похвастался, что снижение мировых цен на нефть является его заслугой.