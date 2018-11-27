Сирия: в Алеппо и Латакии зафиксированы нарушения режима прекращения огня

Москва, 27 ноября. Незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня на юго-западной окраине сирийского города Алеппо, а также в провинции Латакия. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

«Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации​», ― рассказал генерал-лейтенант.

По его словам, боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сафсафа, Чекурджак, Икко, Эль-Хизаф и Кбана в провинции Латакия, а также обстреляли юго-западную окраину города Алеппо.

Кроме того, он добавил, что за прошедшие сутки представители российского Центра провели гуманитарную акцию в населенном пункте Афтрисс в провинции Дамаск, где раздали 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 тонны.