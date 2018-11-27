В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко об угрозе полномасштабной войны с РФ

Москва, 27 ноября. Заявлениями об угрозе полномасштабной войны с Россией президент Украины Петр Порошенко пытается отвлечь население своей страны от предвыборной кампании, заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

Швыткин в интервью RT отметил, что в преддверии президентских выборов на Украине «Порошенко понимает, что он практически неизбираемый как кандидат». Введением военного положения украинский президент может рассчитывать на перенос выборов и мобилизацию части радикального электората.

«Но украинский народ в подавляющем большинстве понимает, что они стали заложниками. Порошенко фактически объявил войну своему собственному народу, введя военное положение, потому что оно предполагает мобилизационную готовность», — отметил депутат.

По мнению Швыткина, Порошенко своими заявления пытается отвлечь электорат от предвыборной кампании. При этом депутат отметил, что «шефы Украины (Евросоюз и НАТО) «должны пресечь деятельность своего подчиненного и принудить его к деэскалации напряженности», поскольку в обратном случае конфликт может отразиться и на США с Европой.

После инцидента в Керченском проливе, когда корабли ВМС Украины пересекли границу РФ, 27 ноября был опубликован указ Порошенко о введении военного положения на территории страны. Однако в тексте опубликованного документа были несоответствия с принятым указом: срок военного положения обозначили в 60 дней, а действие распространялось на всю территорию страны. При этом Верховная рада одобрила введение военного положения на 30 дней.

Объясняя причины введения военного положения Порошенко ранее заявил, что его страна находится под угрозой полномасштабной войны с Россией.

В понедельник, после оглашения решения Верховной рады о введении военного положения, стало известно, что парламент принял постановление о проведении президентских выборов. Они назначены на 31 марта 2019 года, сообщала «Газета.ру».