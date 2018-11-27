Сирия: Совбез Турции полагает, что угроза для мира в стране исходит с курдских территорий

Анкара, 27 ноября. Основная угроза для политического урегулирования в Сирии исходит с северо-востока страны, который удерживается курдскими силами. С таким заявлением выступил Совет безопасности Турции, который провел заседание в этот вторник под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

«В ходе заседания было подчеркнуто, что самая большая угроза политическому урегулированию в Сирии исходит от террористической структуры на востоке от реки Евфрат», ― говорится в заявлении по итогам заседания.

Речь идет о силах самообороны сирийских курдов (YPG), которые признаны в Турции террористической организацией. Ранее Анкара неоднократно обвиняла Вашингтон в поставках вооружения курдам для расшатывания геополитической обстановки в регионе.

Также власти Турции пообещали, что не смирятся с планами курдского руководства проводить дальнейшие этнические чистки и депортации на захваченной ими территории Сирии.